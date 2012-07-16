Закрыть просмотр до выполнения действия

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Закрытнет заявок129 просмотров

Есть доска объявлений, с закрытами контактами за смс сообщение, а нужно контакты закрыть, и открывать только после рассказа друзьям в соц. сетях.

Скрипт есть, нужно установить и формить.

13 лет назад
paytrend
Антон 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров