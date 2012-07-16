Перенос сайта на новый движок + доработка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок134 просмотра

Дано: персональный сайт экскурсовода на Joomla 1.5. Внутри - 75 статей, несколько десятков предложений экскурсий, форма подписки на новости, форма обратной связи, несколько статичных страниц (об авторе, отзывы и т.д.).

Требуется: обновить движок до Joomla 2.5, перенести весь контент, установить новый шаблон (скорее всего, http://demo.rockettheme.com/?template=fresco) и модифицировать его в соответствии с версткой старого сайта (добавить фиксированное меню слева, вывести ближайшие экскурсии в табличном виде на главной и т.д.), интегрировать форму подписки на новости с MailChimp, а форму заказа экскурсий - с Google Docs, добавить виджеты социальных сетей (Facebook, VK, Twitter).

Просьба указывать цену и сроки.

Joomla
13 лет назад
thproject
Дор 
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

zavrus
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$199
3 дня

Заявки фрилансеров

zavrus
Роман 
43 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад