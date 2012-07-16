Перенос сайта на новый движок + доработка

Дано: персональный сайт экскурсовода на Joomla 1.5. Внутри - 75 статей, несколько десятков предложений экскурсий, форма подписки на новости, форма обратной связи, несколько статичных страниц (об авторе, отзывы и т.д.).

Требуется: обновить движок до Joomla 2.5, перенести весь контент, установить новый шаблон (скорее всего, http://demo.rockettheme.com/?template=fresco) и модифицировать его в соответствии с версткой старого сайта (добавить фиксированное меню слева, вывести ближайшие экскурсии в табличном виде на главной и т.д.), интегрировать форму подписки на новости с MailChimp, а форму заказа экскурсий - с Google Docs, добавить виджеты социальных сетей (Facebook, VK, Twitter).

Просьба указывать цену и сроки.