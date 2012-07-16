Доработка сайта

Работа состоит в дальнейшей разработке одного проекта на самописном движке (PHP).

Сайт (dev.maxalus.com) является социальной сетью с возможностью размещать в системе свою информацию (объявления, подарочные сертификаты и пр.).

При полном взаимопонимании долговременная перспектива дальнейшего сотрудничества, заключающаяся в постоянной поддержке и усовершенствовании функционала.

От вас: отличное владение PHP, HTML, возможность связаться онлайн при необходимости, знание английского языка на уровне понимания.

От нас: своевременные выплаты.

Ждем ваши предложения, портфолио и сумму желаемого заработка в месяц