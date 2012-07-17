Задачи: Доработать форум на движке phpbb 3.0.10, сделать деактивацию ссылок в старых сообщениях, очистить форум от битых ссылок, починить мод напоминаний для тех кто давно не был на конференции (глючит), поменять названия у некоторых ...
Динамический jquery поиск
Необходимо реализовать динамический jquery поиск по данным с выводом
Есть динамическая страница на ней выводятся сериалы.
Необходимо чтобы при вводе в строку поиска символов снизу динамически выводились подходящие по поиску сериалы.
Поиск надо реализовать по русскому и англ названию сериалов.
html страница со списоком сериалов в архиве.
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