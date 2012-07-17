Динамический jquery поиск

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок217 просмотров

Необходимо реализовать динамический jquery поиск по данным с выводом

Есть динамическая страница на ней выводятся сериалы.

Необходимо чтобы при вводе в строку поиска символов снизу динамически выводились подходящие по поиску сериалы.

Поиск надо реализовать по русскому и англ названию сериалов.

html страница со списоком сериалов в архиве.

HTMLjQuery
13 лет назад
glazunov_nikita
Никита 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад
$10
1 день
Быстро и качественно, просто и понятно написал скрипт! Понравилось работать, может предложу еще.
Четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

booby
42 года
20 лет в сервисе
Был
5 лет назад
98 отзывов(-2)
13 лет назад