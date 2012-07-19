Работа состоит в дальнейшей разработке одного проекта на самописном движке (PHP). Сайт (dev.maxalus.com) является социальной сетью с возможностью размещать в системе свою информацию (объявления, подарочные сертификаты и пр.). При полном взаимопонимании долговременная ...
Создание формы отправки данных для сайта.
Здравствуйте.
Имеется статичный сайт на HTML. Нужно создать форму бронирования, чтобы введённые данные отправлялись на e-mail.
В форме нужна капча, а то заспамят. После отправления заполненной формы должно появляться сообщение об удачной отправке данных на самом сайте. PHP на хостинге есть.
Возможно, потребуется консультация по установке на сайт или даже сама установка.
Прилагаю картинку, как это должно выглядеть.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Дано: персональный сайт экскурсовода на Joomla 1.5. Внутри - 75 статей, несколько десятков предложений экскурсий, форма подписки на новости, форма обратной связи, несколько статичных страниц (об авторе, отзывы и т.д.). Требуется: обновить ...Закрыт13 лет назад
- $250
Необходимо оперативно доработать сайт по ТЗ на yii фреймворке. Сайт посвящен спортивной лотерее - спортлото. Нужен реально опытный программист! С отличным знанием Yii. Доработать игру(ГСЧ), лототрон, логику, в общем ...Закрыт13 лет назад
Добавления фильтров. И дальнейшая работа с сайтом на регулярной основе.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходимо реализовать динамический jquery поиск по данным с выводом Есть динамическая страница на ней выводятся сериалы. Необходимо чтобы при вводе в строку поиска символов снизу динамически выводились подходящие по поиску сериалы. Поиск ...Завершен13 лет назад
- $500
Друзья, здравствуйте! Нужно разработать сайт на ModX Revo. Задача — доверстать код страниц (дизайн сайта готов, страницы сверстаны, но требуется корректура), разработать программную часть сайта с использованием CMS ModX ...Закрыт13 лет назад
Требуется сделать приложение для соцсети ВКонтакте, которое будет похоже на Pinterest pinterest.com/ (публикация фото от пользователей, расшаривание, лайки, комменты и т.д). Похожее приложение тут vk.com/app2886310?ref=6 Интересует цена и сроки. Писать лучше на мыло [email protected] (Артём)Закрыт13 лет назад
- $40
# Необходимо сверстать и натянуть этот дизайн http://templates.cms-guide.com/39710/home на Wordpress. По срокам не сильно горит, примерно 3-4 дня. Работа не сложная, предпочтение будет отдано новичку (если будут сложности - предоставлю свою помощь в ...Закрыт13 лет назад
Добрый день! Требуется произвести ряд доработок сайта на UMI CMS Доработки в основном связаны с каталогом товаров, ценами итд. Подробности тем кто заинтересовалсяЗавершен13 лет назад
нужен плагин для вп, кроспостинг в одноклассники, вк, фб, жж, твитер. проход по постам добавленным в базу mysql от вас цена и сроки либо ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад