Создание формы отправки данных для сайта.

Здравствуйте.

Имеется статичный сайт на HTML. Нужно создать форму бронирования, чтобы введённые данные отправлялись на e-mail.

В форме нужна капча, а то заспамят. После отправления заполненной формы должно появляться сообщение об удачной отправке данных на самом сайте. PHP на хостинге есть.

Возможно, потребуется консультация по установке на сайт или даже сама установка.

Прилагаю картинку, как это должно выглядеть.