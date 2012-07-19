Создание формы отправки данных для сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен18 заявок196 просмотров

Здравствуйте.

Имеется статичный сайт на HTML. Нужно создать форму бронирования, чтобы введённые данные отправлялись на e-mail.

В форме нужна капча, а то заспамят. После отправления заполненной формы должно появляться сообщение об удачной отправке данных на самом сайте. PHP на хостинге есть.

Возможно, потребуется консультация по установке на сайт или даже сама установка.

Прилагаю картинку, как это должно выглядеть.

HTMLPHP
13 лет назад
Fau
52 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$17
1 день
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6ect
Олег 
34 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад

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