Необходимо создать скрипт автоматического заполнения формы активации услуги на веб-сайте партнера. Сайт работает по протоколу HTTPS, защищен сертификатом. Процедура активации состоит из: 1. Внесение данных юр лица (постоянны) 2. Добавление ...
Класс для создания thumbs для модуля на DLE
Необходимо интегрировать класс (на выбор исполнителя) для создания уменьшенных копий изображений для самописного модуля на DataLife Engine (9.4+)
Требования:
- Максимальная оптимизация нагрузки на сайт (по возможности).
- Возможность работы с изображениями на сторонних сайтах (обязательно).
- Различные варианты ресайза, кроп (по аналогии со стандартным классом в dle)
Подробности и ТЗ (если требуется) с выбранным исполнителем.
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