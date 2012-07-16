Скрипт постинга. Приватно для smant

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка80 просмотров

Наверное это уже больше чем просто скрипт. Управление автопостингом на наш проект.

Все должно по трафику тратить максимально только трафик хостинга + после добавления задания работать автономно на хостинге без моего компьютера. Т.е. я могу закрыть окно и иди делать свои дела.

Заходим в каталог приложения.

У нас открывается страница 1.

Список заданий.

Примерный вид:

Добавить задание (это линк)

Задание 1.(это линк) % выполнения (текст) или окончен успешно / неуспешно

Задание 2.(это линк) % выполнения (текст)

Задание 3.(это линк) % выполнения (текст)

Задание 4.(это линк) % выполнения (текст)

Задание 5.(это линк) % выполнения (текст)

Задание 6.(это линк) % выполнения (текст)

и т.д.

не более 50 заданий на страницу

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стр. 2

Содержит 2 формы и одну кнопку. Кнопка запускает сам скрипт.

Форма 1

Логин и пароль

Пример:

логин1::пароль

логин2::пароль

логин3::пароль

логин4::пароль

логин5::пароль

и т.д.

количество логинов не должно быть ограничено

Форма 2.

Текст поста для логинов внесенных в форму 1. В тексте буду прописывать необходимые мне линки кодом.

Желательно не ограничивать количество символов в посте.

Кнопка отправить. Запускает скрипт постинга. Скрипт сам логонится и постит.

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стр. 3

Задание № Х

Показывает на какие логины в данном задании и что я отправлял.

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Все. Идеи и инициатива приветствуются.

13 лет назад
artur86
Любава 
38 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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