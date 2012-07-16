Необходимо создать скрипт автоматического заполнения формы активации услуги на веб-сайте партнера. Сайт работает по протоколу HTTPS, защищен сертификатом. Процедура активации состоит из: 1. Внесение данных юр лица (постоянны) 2. Добавление ...
Скрипт постинга. Приватно для smant
Наверное это уже больше чем просто скрипт. Управление автопостингом на наш проект.
Все должно по трафику тратить максимально только трафик хостинга + после добавления задания работать автономно на хостинге без моего компьютера. Т.е. я могу закрыть окно и иди делать свои дела.
Заходим в каталог приложения.
У нас открывается страница 1.
Список заданий.
Примерный вид:
Добавить задание (это линк)
Задание 1.(это линк) % выполнения (текст) или окончен успешно / неуспешно
Задание 2.(это линк) % выполнения (текст)
Задание 3.(это линк) % выполнения (текст)
Задание 4.(это линк) % выполнения (текст)
Задание 5.(это линк) % выполнения (текст)
Задание 6.(это линк) % выполнения (текст)
и т.д.
не более 50 заданий на страницу
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стр. 2
Содержит 2 формы и одну кнопку. Кнопка запускает сам скрипт.
Форма 1
Логин и пароль
Пример:
логин1::пароль
логин2::пароль
логин3::пароль
логин4::пароль
логин5::пароль
и т.д.
количество логинов не должно быть ограничено
Форма 2.
Текст поста для логинов внесенных в форму 1. В тексте буду прописывать необходимые мне линки кодом.
Желательно не ограничивать количество символов в посте.
Кнопка отправить. Запускает скрипт постинга. Скрипт сам логонится и постит.
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стр. 3
Задание № Х
Показывает на какие логины в данном задании и что я отправлял.
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Все. Идеи и инициатива приветствуются.
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