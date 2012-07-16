Необходимо создать скрипт автоматического заполнения формы активации услуги на веб-сайте партнера. Сайт работает по протоколу HTTPS, защищен сертификатом. Процедура активации состоит из: 1. Внесение данных юр лица (постоянны) 2. Добавление ...
Конвертация сайта PERL – PHP
Требуется осуществить перенос данных и дизайн сайта с PERL на PHP, повторить структуру меню и наполнение страниц.
Предложения по стоимости работ и сроки , собственный движок с CMS приветсвуется, использование фрейворков исключено.
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