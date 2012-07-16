Конвертация сайта PERL – PHP

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок126 просмотров

Требуется осуществить перенос данных и дизайн сайта с PERL на PHP, повторить структуру меню и наполнение страниц.

Предложения по стоимости работ и сроки , собственный движок с CMS приветсвуется, использование фрейворков исключено.

PHP
13 лет назад
jobern
Иван 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт для заполнения формы на сайте

    $150

    Необходимо создать скрипт автоматического заполнения формы активации услуги на веб-сайте партнера. Сайт работает по протоколу HTTPS, защищен сертификатом. Процедура активации состоит из: 1. Внесение данных юр лица (постоянны) 2. Добавление ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка сайта

    Работа состоит в дальнейшей разработке одного проекта на самописном движке (PHP). Сайт (dev.maxalus.com) является социальной сетью с возможностью размещать в системе свою информацию (объявления, подарочные сертификаты и пр.). При полном взаимопонимании долговременная ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Перенос сайта на новый движок + доработка

    Дано: персональный сайт экскурсовода на Joomla 1.5. Внутри - 75 статей, несколько десятков предложений экскурсий, форма подписки на новости, форма обратной связи, несколько статичных страниц (об авторе, отзывы и т.д.). Требуется: обновить ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать сайт

    Необходимо сделать сайт(по навагиции) наподобие как здесь https://www.style-your-garage.com/us/Garage-mural/?force_sid=ca1ef4740e6e0373777c6853a9f8cf13. Дизайн есть Сайт должен быть на wordpress.

    WordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание формы отправки данных для сайта.

    $50

    Здравствуйте. Имеется статичный сайт на HTML. Нужно создать форму бронирования, чтобы введённые данные отправлялись на e-mail. В форме нужна капча, а то заспамят. После отправления заполненной формы должно появляться сообщение об ...

    HTMLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Доработать сайт на Yii

    $250

    Необходимо оперативно доработать сайт по ТЗ на yii фреймворке. Сайт посвящен спортивной лотерее - спортлото. Нужен реально опытный программист! С отличным знанием Yii. Доработать игру(ГСЧ), лототрон, логику, в общем ...

    Yii
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Динамический jquery поиск

    $50

    Необходимо реализовать динамический jquery поиск по данным с выводом Есть динамическая страница на ней выводятся сериалы. Необходимо чтобы при вводе в строку поиска символов снизу динамически выводились подходящие по поиску сериалы. Поиск ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Разработка сайта (ModX Revo, MySQL, Shopkeeper,

    $500

    Друзья, здравствуйте! Нужно разработать сайт на ModX Revo. Задача — доверстать код страниц (дизайн сайта готов, страницы сверстаны, но требуется корректура), разработать программную часть сайта с использованием CMS ModX ...

    MODXMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Приложения для ВКонтакте

    Требуется сделать приложение для соцсети ВКонтакте, которое будет похоже на Pinterest pinterest.com/ (публикация фото от пользователей, расшаривание, лайки, комменты и т.д). Похожее приложение тут vk.com/app2886310?ref=6 Интересует цена и сроки. Писать лучше на мыло [email protected] (Артём)

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад