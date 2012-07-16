Ошибки в VamShop

Добрый день!

Есть проблема при загрузке страниц карточек товара под IE 8 на сайте artitrade.ru (под другими IE не смотрел). Выдает ошибку "Объект не поддерживает это свойство или метод". Так же под FireFox периодически при входе в карточку товара картинка сразу не отображается, появляется только после F5.

Есть ряд товаров где в карточке товара картинка не отображается вовсе, хотя на сервере она есть и через админку картинку видно. Пример:

http://artitrade.ru/product_info.php?products_id=5610

http://artitrade.ru/product_info.php?products_id=7166

Жду от специалистов сроки и стоимость выполнения данной работы.