Необходимо создать скрипт автоматического заполнения формы активации услуги на веб-сайте партнера. Сайт работает по протоколу HTTPS, защищен сертификатом. Процедура активации состоит из: 1. Внесение данных юр лица (постоянны) 2. Добавление ...
Ошибки в VamShop
Добрый день!
Есть проблема при загрузке страниц карточек товара под IE 8 на сайте artitrade.ru (под другими IE не смотрел). Выдает ошибку "Объект не поддерживает это свойство или метод". Так же под FireFox периодически при входе в карточку товара картинка сразу не отображается, появляется только после F5.
Есть ряд товаров где в карточке товара картинка не отображается вовсе, хотя на сервере она есть и через админку картинку видно. Пример:
http://artitrade.ru/product_info.php?products_id=5610
http://artitrade.ru/product_info.php?products_id=7166
Жду от специалистов сроки и стоимость выполнения данной работы.
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