Переделка аудиокнопки flash в плагине Joomla

Характеристика работы Вадима - 1. оперативность. Сделано все моментально. 2. высочайший профессионализм. Знает и умеет все, что требуется, и, как подозреваю, много что еще. 3. креативный подход. то есть не тупо следует указаниям, а предлагает свои идеи по оптимизации. ну что тут можно еще добавить? СУПЕР.