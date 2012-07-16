Сделать сайт на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок138 просмотров

Приветствую. Требуется сделать сайт на движке Друпал со следующими доработками:

- создание внутренних коллективных разделов (блогов) на которые пользователь может подписаться (примерно как на хабре)

- регистрация по инвайтам

- внутренний рейтинг (карма), в зависимости от которой будет (или не будет) возможность комментировать статьи и писать свои статьи в коллективные блоги

- несколько мелких доработок

Прошу писать примерную цену (можно диапазон от и до) и сроки. Затем с выбранными людьми обсудим конкретное ТЗ.

Drupal
13 лет назад
Ripple
Сергей 
33 года
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Скрипт для заполнения формы на сайте

    $150

    Необходимо создать скрипт автоматического заполнения формы активации услуги на веб-сайте партнера. Сайт работает по протоколу HTTPS, защищен сертификатом. Процедура активации состоит из: 1. Внесение данных юр лица (постоянны) 2. Добавление ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ошибки в VamShop

    Добрый день! Есть проблема при загрузке страниц карточек товара под IE 8 на сайте artitrade.ru (под другими IE не смотрел). Выдает ошибку "Объект не поддерживает это свойство или метод". Так же под FireFox периодически ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать площадку для проведения вебинаров

    Нужно создать площадку для проведения онлайн семинаров (вебинаров) в рамках одного проекта. Сервис должен выдерживать до 1000 посетителей. Иметь чат, демонстрацию слайдов и другие возможности. В качестве примера можно посмотреть площадку webinarexpert.ru или любую ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание нового сайта вместо старого

    Необходимо разработать сайт radiotv.com.ua на основе нового дизайна. Добавится функционал - онлайн-продажа видеокурса. В шапке видеофайлы - необходимоо реализовать прокрутку и добавление туда новых файлов. В остальном функционал будет примерно тот же ...

    Joomla
    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Класс для создания thumbs для модуля на DLE

    Необходимо интегрировать класс (на выбор исполнителя) для создания уменьшенных копий изображений для самописного модуля на DataLife Engine (9.4+) Требования: - Максимальная оптимизация нагрузки на сайт (по возможности). - Возможность работы с ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Конвертация сайта PERL – PHP

    $1000

    Требуется осуществить перенос данных и дизайн сайта с PERL на PHP, повторить структуру меню и наполнение страниц. Предложения по стоимости работ и сроки , собственный движок с CMS приветсвуется, использование ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Скрипт постинга. Приватно для smant

    Наверное это уже больше чем просто скрипт. Управление автопостингом на наш проект. Все должно по трафику тратить максимально только трафик хостинга + после добавления задания работать автономно на хостинге без моего компьютера. ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сделать сайт

    Необходимо сделать сайт(по навагиции) наподобие как здесь https://www.style-your-garage.com/us/Garage-mural/?force_sid=ca1ef4740e6e0373777c6853a9f8cf13. Дизайн есть Сайт должен быть на wordpress.

    WordPress
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад