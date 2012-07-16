Сделать сайт на Drupal

Приветствую. Требуется сделать сайт на движке Друпал со следующими доработками:

- создание внутренних коллективных разделов (блогов) на которые пользователь может подписаться (примерно как на хабре)

- регистрация по инвайтам

- внутренний рейтинг (карма), в зависимости от которой будет (или не будет) возможность комментировать статьи и писать свои статьи в коллективные блоги

- несколько мелких доработок

Прошу писать примерную цену (можно диапазон от и до) и сроки. Затем с выбранными людьми обсудим конкретное ТЗ.