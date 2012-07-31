Сверстать и натянуть на Джумла

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен17 заявок164 просмотра

Необходимо сверстать, натянуть на Джумлу 1.5 и установить необходимые модули.

Просьба в предложении указывать цену и сроки.

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13 лет назад
abecedar
Раду 
34 года
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11 лет назад
2 отзыва

Выбранные исполнители

WeGeeks
Сергей 
34 года
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8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
$50
2 дня
Сергей отлично справился с задачей.
Все прошло успешно, никаких проблем с оплатой объяснением задачи.
xweys
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

WeGeeks
Сергей 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
201 отзыв(-5)
13 лет назад
xweys
Роман 
32 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад