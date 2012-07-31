Всем привет ребята! В общем есть один плагин для wordpress блога, называется "Заплати Лайком". Принцип работы следующий – чтобы читателю просмотреть весь контент целиком на блоге, ему надо кликнуть на какую-то ...
Сверстать и натянуть на Джумла
Необходимо сверстать, натянуть на Джумлу 1.5 и установить необходимые модули.
Просьба в предложении указывать цену и сроки.
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