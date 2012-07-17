Техническая поддержка интернет-магазина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка142 просмотра

Ищем партнера для технической поддержки двух интернет-магазинов (от прежнего партнера плавно отказываемся по причине его зазнайства :)). В прикрепленном файле краткий список актуальных задач (это то, что видим сами, возможно, каких-то проблем не замечаем). Ждем предложений по ценам (по каждому пункту) и ссылки на ваш сайт.

13 лет назад
motoya
Павло 
42 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров