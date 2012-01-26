Наладить автовход на форуме phpbb

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Закрыт2 заявки89 просмотров

На форуме (движок phpbb2) неожиданно перестал корректно работать автоматический вход. Никаких изменений со стороны кода движка не проводилось, только плановые обновления на сервере, которые, по словам сисадмина, не могли повлиять на работу автовхода. Сейчас ситуация такая - у части пользователей автоматический вход работает нормально, как и прежде, у части - не работает вообще, у большинства же работает на непродолжительное время (сутки-двое), потом их снова разлогинивает. Необходим специалист, который в сжатые сроки, найдет причину некорректной работы автоматического входа и окончательно устранит ее.

Всем спасибо. Проблема решена:)

13 лет назад
shoppi
46 лет
17 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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