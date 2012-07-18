Небольшие доработки сайта на Joomla

$66
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки195 просмотров

Сайт на IS-CM, она же Joomla! 1.0.12 Stable [ Lavra Edition 2007 ]

Нужно выполнить небольшие доработки формы заявки на тур. Каталог туров реализован на модуле SOBI 2. При этом не сломать, что-либо другое. Итак, что нужно сделать:

1) В форме отправки заявки на тур (например тут внизу kbp-travel.ru/details/evropeyskie-kanikuly ) добавить ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ поля: название тура, сроков поездки и соответственно с этими и другими данными чтобы приходило все на почту в заявке. В итоге должны быть поля:

Тур:

Срок поездки (дата выезда):

ФИО:

Контактная информация:

Кол-во человек:

Дата тура:

Пожелания:

При этом в поле Тур: Уже должно быть название тура само вбито автоматом. И когда приходит заявка с сайта, там должна еще быть ссылка на этот тур, чтобы менеджер мог его тут же открыть в случае необходимости.

2) К этой же форме привязать приличную капчу, чтобы не было спама.

3) Убрать у заявок надпись "Добавлено: 2012-01-26 13:06:42 Просмотров: 691"

Срок – 3 дня

Касса – 2000 рублей

Joomla
13 лет назад
korotkovrrgroup
Юрий 
43 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

y0o
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$66
2 дня
Молодец. Все сделано четко, быстро и без геммороя
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y0o
38 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад