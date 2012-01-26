Доработка движка

Ищем партнера для технической поддержки двух интернет-магазинов (от прежнего партнера плавно отказываемся по причине его зазнайства :)). В прикрепленном файле краткий список актуальных задач (это то, что видим сами, возможно, каких-то проблем не замечаем). Ждем ...