На форуме (движок phpbb2) неожиданно перестал корректно работать автоматический вход. Никаких изменений со стороны кода движка не проводилось, только плановые обновления на сервере, которые, по словам сисадмина, не могли повлиять на работу автовхода. Сейчас ситуация ...
Доработка движка
Здравствуйте, необходимо доработать самописный движок, написан хорошо, структурировано, любой опытный программист разберется.
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