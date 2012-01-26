Доработка движка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок131 просмотр

Здравствуйте, необходимо доработать самописный движок, написан хорошо, структурировано, любой опытный программист разберется.

13 лет назад
mall
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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