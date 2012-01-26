Выполнить вёрстку и программирование калькулятора

Нужно выполнить вёрстку и программирование калькулятор пластиковых окон по прилагаемым полным макетам и подробному ТЗ.

Сам сайт, для которого нужен калькулятор уже свёрстан и установлен на CMS (WordPress) — http://b23.ru/peie

Калькулятор можно НЕ связывать с CMS сайта, т.к. думаю это только усложнит задачу. Если же сделать админку калькулятора частью существующей CMS проще, чем сделать для калькулятора отдельную админку — скажите, готов обсудить!

ПРИЛАГАЮ: макеты всех страниц калькулятора и подробное ТЗ (описание работы калькулятра).

К данному проекту прилагаю архив с макеты страниц самого калькулятора и ТЗ, а полный набор (тоже самое + макет с паттернами) можно скачать на http://b23.ru/pvv4

ОПЛАТА: WebMoney или QIWI или ЯндексДеньги в Руб. или $ на Ваш выбор.

ЖДУ заявки в проект или сообщения в личку.

ГОТОВ: обсудить все вопросы и нюансы по Skype.

ПРОШУ: указать сроки, этапы оплаты и Ваше предложение по бюджету, если он отличается от указанного.