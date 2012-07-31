Модуль/плагин для joomla 1.5 - смс оплата

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки210 просмотров

Приветствую всех!

Необходим модуль/плагин для joomla 1.5.

Функционал такой:

1. Интеграция с profit-bill.com

2. С помощью модуля закрываем текст, для того, чтобы посмотреть текст нужно отправить смс.

На profit-bill.com есть готовое решение, но оно в данный момент не работает. Его можно взять за основу.

Интересует цена вопроса.

Спасибо!

Joomla
13 лет назад
alexcrown
Афанасов 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$55
1 день
Выполнил работу качественно, и в короткие сроки! Исполнителем доволен! Советую!
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Заявки фрилансеров

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад

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