Модуль/плагин для joomla 1.5 - смс оплата

Приветствую всех!

Необходим модуль/плагин для joomla 1.5.

Функционал такой:

1. Интеграция с profit-bill.com

2. С помощью модуля закрываем текст, для того, чтобы посмотреть текст нужно отправить смс.

На profit-bill.com есть готовое решение, но оно в данный момент не работает. Его можно взять за основу.

Интересует цена вопроса.

Спасибо!