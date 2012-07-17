Переписать модуль вывода новостей в Shop-Script

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Завершен3 заявки109 просмотров

Имеется движок старый Shop-Script Premium

После того, как на хостинге обновили PHP до версии 5.4.4, новостной модуль перестал выводить новости на главную страницу из БД.

Требуется специалист, который откорректирует модуль, скорректирует скрипты.

PHP
13 лет назад
rodion_lebedev
Родион 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$25
1 день
Работа была выполнена мгновенно быстро. Все работает.

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htmlchop
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад