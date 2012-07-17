Существующий сайт: http://brizz-ltd.ru/ движок - drupal Новая верстка: http://brizz-ltd.ru/files/new/1st.html (главная страница) http://brizz-ltd.ru/files/new/2nd.html (шаблон внутренней) Нужно создать новый drupal-шаблон для этого сайта с ...
Переписать модуль вывода новостей в Shop-Script
Имеется движок старый Shop-Script Premium
После того, как на хостинге обновили PHP до версии 5.4.4, новостной модуль перестал выводить новости на главную страницу из БД.
Требуется специалист, который откорректирует модуль, скорректирует скрипты.
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