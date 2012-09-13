Необходимо сделать flash-карту. Все подробности в приложенном файле. Работать нужно неспешно. Сроки август - октябрь. Только для исполнителей с отзывами и портфолио. Участие в аналогичных проектах приветствуется. ...
Сделать на флеш
бюджет до $150
вот такую штуку "глобус", можно без первой закручивающейся части
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