Сделать на флеш

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки227 просмотров

бюджет до $150

вот такую штуку "глобус", можно без первой закручивающейся части

http://www.colomboeredi.com/#/gallery/

13 лет назад
ZVV
57 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад
$150
3 дня
Исключительно добросовестный и внимательный исполнитель. Учитывает все пожелания заказчика, сроки соблюдает практически 1 в 1. Очень довольны сотрудничеством!
Весьма рад сотрудничеству с Владом, рекомендую. Очень "правильно" поставленная задача и адекватная своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

efimov397
Сергей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
18 отзывов
13 лет назад