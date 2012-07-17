Имеется движок старый Shop-Script Premium После того, как на хостинге обновили PHP до версии 5.4.4, новостной модуль перестал выводить новости на главную страницу из БД. Требуется специалист, который откорректирует модуль, ...
Мини-сервис для инфобизнеса
Создание мини-сервиса для инфобоизнесменов.
Основной задачей сервиса является генерация кода (скрипта), в зависимости от желаний заказчика.
Пока начинаем с одного раздела (услуги):
Last Minute
Суть этой услуги – уплывающая цена (живая скидка).
Клиент вставляет сгенерированный нашим сайтом код к себе в страницу и у него появляется цена его продукта и рядом скидка (сколько его клиент экономит, купив прямо сейчас).
Рядом стоит тикающий таймер таймер (время до следующего увеличения цены), и кнопка заказать, при нажатии на которую открываеться форма ввода данных для отправки менеджеру с текущей скидкой.
И через заданный промежуток времени цена становится больше, а скидка меньше, таймер обнуляется и тикает снова.
Все переменные указываются в админке.
реализовать на CMS WordPress
На этом сайте http://www.justclick.ru/ когда зарегаться, пример админки,
Вот пример главной страницы http://viralmarketingbomb.com/login.php
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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