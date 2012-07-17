Мини-сервис для инфобизнеса

Создание мини-сервиса для инфобоизнесменов.

Основной задачей сервиса является генерация кода (скрипта), в зависимости от желаний заказчика.

Пока начинаем с одного раздела (услуги):

Last Minute

Суть этой услуги – уплывающая цена (живая скидка).

Клиент вставляет сгенерированный нашим сайтом код к себе в страницу и у него появляется цена его продукта и рядом скидка (сколько его клиент экономит, купив прямо сейчас).

Рядом стоит тикающий таймер таймер (время до следующего увеличения цены), и кнопка заказать, при нажатии на которую открываеться форма ввода данных для отправки менеджеру с текущей скидкой.

И через заданный промежуток времени цена становится больше, а скидка меньше, таймер обнуляется и тикает снова.

Все переменные указываются в админке.

реализовать на CMS WordPress

На этом сайте http://www.justclick.ru/ когда зарегаться, пример админки,

Вот пример главной страницы http://viralmarketingbomb.com/login.php