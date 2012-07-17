Нужно написать парсер под VamShop

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок193 просмотра

Нужен парсер чтобы из базы другого сайта переносить описания товаров ,категории,подкатегории,производители ,фотографии,и т.п В файл csvюЗа доп инфой стучите в асю или скайп.

13 лет назад
DenV
47 лет
15 лет в сервисе
Был
день назад

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