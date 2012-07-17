Создание мини-сервиса для инфобоизнесменов. Основной задачей сервиса является генерация кода (скрипта), в зависимости от желаний заказчика. Пока начинаем с одного раздела (услуги): Last Minute Суть этой услуги – уплывающая ...
Нужно написать парсер под VamShop
Нужен парсер чтобы из базы другого сайта переносить описания товаров ,категории,подкатегории,производители ,фотографии,и т.п В файл csvюЗа доп инфой стучите в асю или скайп.
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