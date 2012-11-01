Перенос магазина на Webasyst (Битрикс) + дизайн

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки170 просмотров

Необходимо установить пакет Электронная коммерция, подобрать к нему гламурный дизайн и по возможности перенести в него товары из OSC

Webasyst
13 лет назад
andyx981
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
13 лет назад
$500
15 дней
Задачу выполнил в полном объёме, качеством доволен, продолжаем сотрудничество. В связи с постоянными дополнениями ТЗ с моей стороны - затянулись сроки. Влад все делал и даже не увеличил цену!

Заявки фрилансеров

vladbabiy
42 года
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
64 отзыва(-4)
13 лет назад