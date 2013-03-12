andyx981

Андрей andyx981

 
42 годаУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Женский форум о парфюмерии, косметике и моде - Okrasote.Com. Разделы форума: красота, стиль, жизнь и многое другое. Отзывы, советы и секреты для женщин. Обсуждаются события в мире моды, мода осень-зима и многое другое. На нашем форуме Вы сможете задать вопросы на интересующие Вас темы, пообщаться с другими женщинами, а также дать полезные советы в области красоты и здоровья. Ждем Вас на форуме!

  • Bitrix – доработать шаблон интернет магазина

    Необходимо клонировать и доработать  шаблон интернет магазина в сфере косметика/парфюмерия. Пример для клонирования darenbeauty.com Уточненное ТЗ (от 04.11.2016): ================ I.Доработка шаблона darenbeauty.com 1. На главной добавить навигационное меню, такое как тут слева: [url=http://darenbeauty.com/catalog/glaza/]darenbeauty.com/catalog/g...[/url] ...

    Битрикс
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос сайта с Юкоза

    Перенос предпочтительно на Vbulletin. В сайте в основном используется доска обьявлений - хочу переделать ее под форум. С юкоза надо перенести контент + пользователей. К форуму надо прикрутить тематический дизайн - тема онлайн игры. Примем платежей настроить. Всякие ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Vbulletin или Xen Foro

    $500

    Требуется специалист по форумам, который предложит решение под форум. Требования: 1. Сео Оптимизация 2. Прием платежей от пользователей: QIWI, ЯД, Webmoney, Paypal(опционально) 3. Автоматический прием в Премиум группы после оплаты 4. Возможность ограничивать количество постов в день определенным группам в ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • 10 статей на тему заработок в интернете, инвестици

    10 уникальных статей на тему заработок в интернете, инвестици, кредиты, торговля форекс по 3-4к знаков. По 2 уникальные тематические картинки в каждой статье. Тематика сайта аналогична sm-raskrutka.net Возможно постоянное сотрудничество. Срок - 5 дней. Бюджеты предлагайте.

    Статьи для сайта
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переделать шаблон Joomla

    Доброго времени суток. Имеется шаблон TemplateMonster под Joomla 1.5 №34677. http://www.templatemonster.com/joomla-templates/34677.html Требуется переделать этот шаблон под установку на Joomla 3.1.5 Предлагайте сроки и цены.

    HTMLJoomla
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поправить шаблон Vbulletin

    В связи с обновлением до версии 4.2.1 необходимо поправить шаблон, натянуть русификацию, убрать ссылки из профилей пользователей, сделать ограничение постинга ссылок для новых пользователей. Форум находится на okrasote.com Предлагайте сроки и бюджеты

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • 500 статей по женской тематике

    $1000

    Нужен толковый рерайтер для написания текстов по женской тематике. А именно: парфюмерия, мода, духи, одежда, косметика, уход за телом, за кожей, ювелирка. Каждая статья от 1000 до 2000 знаков без пробелов + 2-3 фотки ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Доработка магазина на 1С-Битрикс

    На http://darenbeauty.com/ необходимо: 1) Организовать ЧПУ (СЕО УРЛЫ) 2) Подправить шаблон (Страница вывода товара) 3) Доработать меню навигации (в данном не отображаются нижние уровни) 4) По запросу профиксить всякие мелкие недочёты Предлагайте сроки и цены.

    Битрикс
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • 2 flash-баннера размером 120*90

    $20

    Всем привет! Нужно сделать 2 flash-баннера размером 120*90 с максимально низким размером, но высоким качеством и анимацией. Тематика Спорт. Просьба написать в комментариях цену и срок. Бюджет $20. Срок 3 дня.

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Шаблон для vBulletin 4.0.7

    Требуется сделать гламурный шаблон для vBulletin 4.0.7 Прошу писать людей, которые понимают, что это за движок. Пишите сразу с ценами.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$25
10 баллов
10 лет назад
500 статей по женской тематике
Хороший заказчик, отработали без проблем
Отличный работник
Ответный отзыв
Luckas
Гамоля 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
$180
10 баллов
10 лет назад
Интернет магазин одежды на бесплатном движке.
Адекватный заказчик. Вовремя оплатил, никаких претензий!
Все отлично сделано, рекомендую!
Ответный отзыв
kotdg
31 годБеларусь
12 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработка магазина на 1С-Битрикс
Отличный заказчик. Четкое задание, а самое главное – мгновенная оплата. Рекомендую!
Отличный специалист. Рекомендую!
Ответный отзыв