Необходимо клонировать и доработать шаблон интернет магазина в сфере косметика/парфюмерия. Пример для клонирования darenbeauty.com Уточненное ТЗ (от 04.11.2016): ================ I.Доработка шаблона darenbeauty.com 1. На главной добавить навигационное меню, такое как тут слева: [url=http://darenbeauty.com/catalog/glaza/]darenbeauty.com/catalog/g...[/url] ...
Женский форум о парфюмерии, косметике и моде - Okrasote.Com. Разделы форума: красота, стиль, жизнь и многое другое. Отзывы, советы и секреты для женщин. Обсуждаются события в мире моды, мода осень-зима и многое другое. На нашем форуме Вы сможете задать вопросы на интересующие Вас темы, пообщаться с другими женщинами, а также дать полезные советы в области красоты и здоровья. Ждем Вас на форуме!
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Перенос предпочтительно на Vbulletin. В сайте в основном используется доска обьявлений - хочу переделать ее под форум. С юкоза надо перенести контент + пользователей. К форуму надо прикрутить тематический дизайн - тема онлайн игры. Примем платежей настроить. Всякие ...Закрыт7 лет назад
- $1000
Тех задание – в прикрепленном файле. Платформа — предпочтительно XenForo. Бюджеты – предлагайте за сколько сделаете. Сроки: по согласованию с исполнителемЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется специалист по форумам, который предложит решение под форум. Требования: 1. Сео Оптимизация 2. Прием платежей от пользователей: QIWI, ЯД, Webmoney, Paypal(опционально) 3. Автоматический прием в Премиум группы после оплаты 4. Возможность ограничивать количество постов в день определенным группам в ...Закрыт10 лет назад
10 уникальных статей на тему заработок в интернете, инвестици, кредиты, торговля форекс по 3-4к знаков. По 2 уникальные тематические картинки в каждой статье. Тематика сайта аналогична sm-raskrutka.net Возможно постоянное сотрудничество. Срок - 5 дней. Бюджеты предлагайте.Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Доброго времени суток. Имеется шаблон TemplateMonster под Joomla 1.5 №34677. http://www.templatemonster.com/joomla-templates/34677.html Требуется переделать этот шаблон под установку на Joomla 3.1.5 Предлагайте сроки и цены.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
В связи с обновлением до версии 4.2.1 необходимо поправить шаблон, натянуть русификацию, убрать ссылки из профилей пользователей, сделать ограничение постинга ссылок для новых пользователей. Форум находится на okrasote.com Предлагайте сроки и бюджетыВеб-программированиенет заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужен толковый рерайтер для написания текстов по женской тематике. А именно: парфюмерия, мода, духи, одежда, косметика, уход за телом, за кожей, ювелирка. Каждая статья от 1000 до 2000 знаков без пробелов + 2-3 фотки ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $250
Необходимо создать интернет магазин одежды на бесплатном движке и готовом шаблоне. Магазин на подобие http://denchik.uaprom.net/. Предлагайте варианты движков, а так-же сроки и бюджеты.Интернет-магазины1 исполнительЗавершен10 лет назад
На http://darenbeauty.com/ необходимо: 1) Организовать ЧПУ (СЕО УРЛЫ) 2) Подправить шаблон (Страница вывода товара) 3) Доработать меню навигации (в данном не отображаются нижние уровни) 4) По запросу профиксить всякие мелкие недочёты Предлагайте сроки и цены.Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $20
Всем привет! Нужно сделать 2 flash-баннера размером 120*90 с максимально низким размером, но высоким качеством и анимацией. Тематика Спорт. Просьба написать в комментариях цену и срок. Бюджет $20. Срок 3 дня.Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $500
Необходимо установить пакет Электронная коммерция, подобрать к нему гламурный дизайн и по возможности перенести в него товары из OSCВеб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Создание гламурного шаблона на OSC VAM Edition, наподобие http://sephora.comДизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Необходимо к каждому оттенку товара цеплять отдельную картинку с фотографией. Например как здесь: http://shop.nordstrom.com/s/napoleon-perdis-camera-finish-powder-foundation/3274771?origin=category&resultback=798 Версия 3.0.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Создание статического сайта визитки на несколько страниц желательно прикрутить к какой-то CMSСайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт12 лет назад
Требуется сделать гламурный шаблон для vBulletin 4.0.7 Прошу писать людей, которые понимают, что это за движок. Пишите сразу с ценами.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт13 лет назад