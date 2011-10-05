Нужно создать сайт,аналог www.taojet.com, чтобы клиент мог создать заказы на сайте,добавлять что-то и удалять ссылки. Есть ТЗ, дальнейшее сотрудничество,поддержка сайта.
Сайт визитка на 5 страниц
Создание статического сайта визитки на несколько страниц желательно прикрутить к какой-то CMS
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