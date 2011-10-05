Сайт-магазин русских дизайнеров

недорогой, качественный сайт. впоследствии сайт должен расширяться и добавляться доп. функции.заинтересованным обрисую более детально. сроки не столь важны, главное качество, но и не затягивать. предоплату не плачу, оплата после создания и тестирования и хотелось бы ...