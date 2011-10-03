Собственно, нужно сделать копию новостного сайта под ключ с системой редакции и так далее... http://www.thetimes.co.uk/tto/news/ Ключевой момент -- сроки и стоимость. но сроки важнее.
Сайт по продаже меда
Простенький сайт по шаблону , на подобие http://sotimed.ru/magazin
Заявки фрилансеров
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