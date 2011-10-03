Нужен сайт для свадебного салона... Понравился дизайн сайта www.classiclux.ru Понравился переходы на сайты производителей свадебных платьев сайта www.happybride.ru. Выбран шаблон сайта http://www.marcosalvatori.com/photowhite/#/?section=Home ТЗ прикреплен
Сайт на 1С-Битрикс
Сайт под ключ для театра.
Только на 1С-Битрикс: Управление сайтом – Стандарт
Желательно что бы вы были партнером 1С Битрикс!
Срок 20-23 КАЛЕНДАРНЫХ дней!
ТЗ и макеты прилагаются.
Указывайте цену и сроки иначе не отвечу!
Заявки фрилансеров
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