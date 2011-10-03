Сайт-визитка конференции

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт19 заявок167 просмотров

Нужен сайт "под ключ", посвященный конференции. поскольку конференция в ноябре, нужно сделать сайт за неделю.

Подробности письмом. Оплата по договоренности.

14 лет назад
WWG
44 года
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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