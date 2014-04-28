Перенос сайта с Юкоза

Перенос предпочтительно на Vbulletin.

В сайте в основном используется доска обьявлений - хочу переделать ее под форум.

С юкоза надо перенести контент + пользователей.

К форуму надо прикрутить тематический дизайн - тема онлайн игры. Примем платежей настроить. Всякие ограничения, смену статусов, доступ к разделам.

Как образец окончательной работы можно взять searchengines.guru.(дизайн там не очень но функционал очень неплохой)

Оставляйте свои предложения: на чем можете сделать + цены + сроки.