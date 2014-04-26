Yii проект: авторизация с использованием соц.сетей

Нужно создать первую часть проекта на Yii framework. Что нужно сделать:

1. Стандартная авторизация и регистрация пользователей (использовать email для входа и код активации)

2. Авторизация с использованием соц.сетей (Yandex, Google, VK, Facebook, Twitter, Mail.ru, Одноклассники и т.п.) с привязкой нескольких аккаунтов соц.сетей к профилю пользователя (т.е. пользователь может зайти в свой профиль используя разные сторонние аккаунты соц.сетей, а так же email и пароль)

3. Наличие супер админа для управления пользователями (backend)

4. Возможность зарегистрированного пользователя редактировать свои персональные данные (логин - с проверкой на уникальность в БД, Ф.И.О. и добавлять аватар в формате jpg, png, gif с автоматическим преобразованием и масштабированием оригинальной картинки в нужный формат 64х64, 128х128)

5. Публичное отображение страницы пользователя с данными и аватара (http://sitename/user/12345, а при наличии уникального логина http://sitename/login)

5. Для дизайна frontend и backend использовать YiiBooster

От Вас жду адекватную стоимость работы. Это задание является основой для двух проектов (стартапов), поэтому будет продолжение работы.

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