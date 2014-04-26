Здравствуйте. Необходимо спарсить сайт и перенести на CMS (в принципе на любую из известных, кроме платных, за исключением DLE). URLы сохранить. Изначально сайт на Joomla, около 1000стр. Доступ к файлам и бд утерян.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо спроектировать одностраничный сайт.
Результата работы - прототип, который можно передать дизайнеру.
Бюджет - 5000 рублей. Срок - 2 дня.
Подробная информация - https://www.dropbox.com/s/pe2bwqzds0plw36/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.docx
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