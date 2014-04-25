Поставить цель метрики в Друпале

Нужно натянуть верстку на сайт и настроить его, фото сайта я вам прикрепил, назовите вашу цену за работу, и сроки, cms joomla 2.5. На сайте должно быть, как у доски объявления. За 70$ вы должны ...
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Есть сайт на друпале. Не могу поставить цель Метрики на кнопке из-за особенности строения формы обратного звонка.
Сайт: http://gomypro.ru/ - цель нужна при нажатии на кнопку Отправить в середине Обратного звонка.
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