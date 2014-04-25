Поставить цель метрики в Друпале

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки107 просмотров
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Есть сайт на друпале. Не могу поставить цель Метрики на кнопке из-за особенности строения формы обратного звонка.

Сайт: http://gomypro.ru/ - цель нужна при нажатии на кнопку Отправить в середине Обратного звонка.

10 лет назад
vika5934857
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
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