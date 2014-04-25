Организовать подключение модулей в PHP

Нужна точная копия вот этого сайта http://clim-art.ru/ Без исходников в PSD. Весь дизайн брать с сайта исходника. На Opencart. Возможно не потребуется весь функционал по фильтрам, предлагайте цены со стандартным набором фильтров ( Производитель, цена ...) ...
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Подключение модулей с помощью ООП уже имеется, только необходим совет специалиста в этой области.
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