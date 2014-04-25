Организовать подключение модулей в PHP

$10
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок132 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Подключение модулей с помощью ООП уже имеется, только необходим совет специалиста в этой области.

PHP
10 лет назад
legionet
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
  • Похожие заказы

  • Климарт верстка копия сайта на Opencart

    $100

    Нужна точная копия вот этого сайта http://clim-art.ru/ Без исходников в PSD. Весь дизайн брать с сайта исходника. На Opencart. Возможно не потребуется весь функционал по фильтрам, предлагайте цены со стандартным набором фильтров ( Производитель, цена ...) ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Натянуть простую верстку HTML на "1С Битрикс"

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Задача заключается в следующем: 1. Есть простая адаптивная верстка html - http://redvent.ru/%D1%81reativition/index.html , следует её натянуть на 1С-Битрикс. 1.1 Остальные страницы аналогичны 2. Создать несолько категорий для записей на Битриксе Возможно сотрудничество на ...

    HTML
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Выгрузка товаров из 1С на сайт

    Здравствуйте. Есть сайт под управлением 1С Битрикс, редакция бизнес. До недавнего времени товары на него выгружались в нормальном режиме, но сейчас появидась необходимость разделить товары на сайте по различным складам (в 1С заведено несколько складов, и ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сделать сайт на Wordpress c использованием шаблона

    Мы выбрали шаблон сайта (платный) Responsive. Хотим, чтобы вы реализовали весь спектр возможностей этого шаблона с помощью системы Wordpress, с настройкой дизайна. Этапы: 1. Мы обсуждаем возможность реализации всех требуемых функций сайта с использованием данного шаблона. 2. Определяемся ...

    WordPressСайт на WordPress
    Системы управления (CMS)12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перенести несколько сайтов с сервера на сервер

    Добрый день! Нужно перенести: 1. Сайт на drupal - holidays.co.ua и обновить друпал до 6.31 и модули до рекомендуемых версий. 2. Instantcms topmaster.com.ua - перенести. 3. Shopcms - beauty-house.com.ua - перенести. Сайт в кодировке вин1251 и не будет корректно ...

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Интеграция сайта на Битрикс

    $100

    за СЕГОДНЯ! Требуется интегрировать сайт на Битрикс. Страницы сайта http://wonderful.imediasolutions.ru/main.html http://wonderful.imediasolutions.ru/oformlenie.html http://wonderful.imediasolutions.ru/catalog.html http://wonderful.imediasolutions.ru/cart.html http://wonderful.imediasolutions.ru/fishlist.html http://wonderful.imediasolutions.ru/subitem.html

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Настроить 301 редирект на 1С Битрикс

    $20

    Необходимо настроить 301 редирект на сайте вида: с site.ru на www.site.ru В данный момент при настройке редиректа вида (с site.ru на www.site.ru) сайт ложится и выдает Циклическую ошибку. Если же настраивать обратный редирект, т.е. с www.site.ru на ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад