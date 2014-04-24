Перенести несколько сайтов с сервера на сервер

Добрый день!

Нужно перенести:

1. Сайт на drupal - holidays.co.ua и обновить друпал до 6.31 и модули до рекомендуемых версий.

2. Instantcms topmaster.com.ua - перенести.

3. Shopcms - beauty-house.com.ua - перенести. Сайт в кодировке вин1251 и не будет корректно открываться. Нужно его конвертнуть в ЮТФ.

Если вы можете выполнить только часть работы, то напишите какую именно и сколько будет стоить. Если полностью всю работу, то стоимость по пунктам прошу расписать.

Сервер на который нужно переносить - заходить через VPN.

Жду предложений. Сроки поджимают - 3 дня на все.