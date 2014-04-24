Использование в url рубрик WP знаков "?" и "="

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка134 просмотра
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Нужно научить WP создавать рубрики

http://*.ru/?n=1/

http://*.ru/?n=1/1/

http://*.ru/?n=1/1/2/

в стандартном виде знак "?" и "=" - WP удаляет

пост оплата WMR

10 лет назад
konsel
45 летБолгария
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gnatovna
Анна 
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
12 отзывов
10 лет назад
$10
1 день
Всё быстро и согласно указанного ТЗ. Пасибо!
Оплата в срок, задача поставлена четко
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