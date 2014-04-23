Задача для прогаммиста

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка156 просмотров
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instantcms верия 10.1.3 необходимо сделать календарь новостей (календарь событий), с возможностью ставить "галочку в админке ", и для отображения новости в календаре

10 лет назад
Marie1
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад