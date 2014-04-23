Задача для прогаммиста

Задачи: настройка шаблона WorldPress для периодического издания, верстка контента. Цель: готовый сайт издания, возможность редактирования/добавления информации, фиксированные настройки, которые позволят быстро обновить контент специалистом без навыков верстки сайтов. В наличии оплаченный хостинг, установленный шаблон WorldPress, контент для ...
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instantcms верия 10.1.3 необходимо сделать календарь новостей (календарь событий), с возможностью ставить "галочку в админке ", и для отображения новости в календаре
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