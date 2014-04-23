Поставить шаблон на джумле

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок121 просмотр
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есть 3 сайта:

- на один нужно поставить шаблон на джумле 3й

- 2 сайта доработать, на 2,5 джумле

10 лет назад
yahve
Илья 
47 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад