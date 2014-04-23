1. Убрать дом и улицу с обязательных пунктов (Когда я создаю новый объект по недвижимости у меня номер дома и улица стоят как обязательные поля). 2. На странице объекта вывести вкладку из одного места в другое 3. ...
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есть 3 сайта:
- на один нужно поставить шаблон на джумле 3й
- 2 сайта доработать, на 2,5 джумле
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