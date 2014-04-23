Настроить умный фильтр магазина 1С-Битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки162 просмотра
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Нужно настроить фильтр примерно такого плана http://take.ms/BjFV5

по магазину bitrix. Всего 89 разделов. 823 свойства разных в настройках инфоблока.

Предлагайте стоимость и срок.

Просьба писать реальные предложения, а не просто "сделаю".

Весь список фильтров прикрепил.

Для начала упрощенный вариант: настроить – задать соответствие свойств, по которым фильтр каждому разделу.

10 лет назад
makeit66
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад