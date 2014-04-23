Несколько изменений на сайте, Joomla 3

1. Убрать дом и улицу с обязательных пунктов (Когда я создаю новый объект по недвижимости у меня номер дома и улица стоят как обязательные поля).

2. На странице объекта вывести вкладку из одного места в другое

3. На странице поиска идет фото, а внизу описание и данные http://proba.adelina-d.com/index.php/nedvizhimost/cat/3-villa , нужно сверстать чтобы шли фото слева, справа данные, и сделать покрасивее, позже скажу как примерно и покажу на примере.

Компонент по недвижимости стоит IProperty

Все. Кто уверен что справится? пишите свою цену и сроки.