Добрый день есть сайт на вордпресс, он уже готов нужно сделать подписку http://workandlive.ru/

Сама форма подписки уже сверстана.

Расположение

1. В правом sidebar на самом верху;

2. После каждого поста.

Пользователь должен ввести свое имя и email и нажать на кнопку подписаться. В итоге должно появиться сообщение что он подписан.

Управление рассылками должно происходить из панели управления сайтом.

Примеры рассылки

1. От: «автор сайта» (фактически, это же и название сайта)

2. Тема: «заголовок статьи»

3. Имя в качестве обращения.

4. Тело сообщения совпадает с началом статьи.

5. Картинка и линк на сайт, где статью читают полностью.

6. Подпись. (Возможность поставить подпись от руки – все-таки это сообщение приходит в почтовый ящик, хочется сделать его чуть более личным.)

7. Возможность отписаться.