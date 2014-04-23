Нужно настроить фильтр примерно такого плана http://take.ms/BjFV5 по магазину bitrix. Всего 89 разделов. 823 свойства разных в настройках инфоблока. Предлагайте стоимость и срок. Просьба писать реальные предложения, а не просто "сделаю". Весь список фильтров прикрепил. Для начала упрощенный вариант: настроить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день есть сайт на вордпресс, он уже готов нужно сделать подписку http://workandlive.ru/
Сама форма подписки уже сверстана.
Расположение
1. В правом sidebar на самом верху;
2. После каждого поста.
Пользователь должен ввести свое имя и email и нажать на кнопку подписаться. В итоге должно появиться сообщение что он подписан.
Управление рассылками должно происходить из панели управления сайтом.
Примеры рассылки
1. От: «автор сайта» (фактически, это же и название сайта)
2. Тема: «заголовок статьи»
3. Имя в качестве обращения.
4. Тело сообщения совпадает с началом статьи.
5. Картинка и линк на сайт, где статью читают полностью.
6. Подпись. (Возможность поставить подпись от руки – все-таки это сообщение приходит в почтовый ящик, хочется сделать его чуть более личным.)
7. Возможность отписаться.
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