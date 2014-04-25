Проблема переноса сайта на Drupal + Litecommerce

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки163 просмотра
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Есть интернет магазин на Drupal + Litecommerce. При переносе на другой сервер получил ошибку http://screencast.com/t/ij9F2YXyx

Домен http://mirmari.com.ua/

Кто знаком с данным вопросом, просьба помочь.

Drupal
10 лет назад
lyopa2
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
micros
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
Отличный исполнитель! Очень быстро и профессионально разобрался с проблемой и решил ее. Также решил сразу следующую проблемку на том же сайте. Я доволен!
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