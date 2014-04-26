Нужно подправить мелочи на сайте astartis.lt

$10
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки126 просмотров
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10 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
serovwdp
Валерий 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Валерий квалифицированный специалист, быстро разобрался с поставленной задачей. Без лишних вопросов сделал все грамотно и недорого. Рекомендую.
Отлично сработались! Будем сотрудничать и в будущем!