Доработки сайта на drupal7

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок130 просмотров
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Ищется опытный надежный разработчик для переодических доработак сайта на drupal 7. Уже есть несколько задач.

С Вас в двух словах о своем опыте и возможностях и стоимость часа работы.

Drupal
10 лет назад
RomanGRD
Роман 
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад