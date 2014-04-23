Верстка и написание программной части для проекта

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки159 просмотров
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Тематика сайта: каталог мастеров в индустрии красоты. Сайт по аналогии как www.remontnik.ru . Для проекта требуется верстка и решение программной части. Дизайн всех страниц полностью готов. Так же необходим бриф для заполнения ТЗ для программиста. После заполнения брифа – обсуждаем цену проекта, сроки и этапы проплат/сдачи работы. Рассматриваются готовые CMS или самописные.

10 лет назад
frodo8
Фёдор 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 часов назад