Настройка шаблона WorldPress, верстка

$50
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки140 просмотров
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Задачи: настройка шаблона WorldPress для периодического издания, верстка контента.

Цель: готовый сайт издания, возможность редактирования/добавления информации, фиксированные настройки, которые позволят быстро обновить контент специалистом без навыков верстки сайтов.

В наличии оплаченный хостинг, установленный шаблон WorldPress, контент для наполнения.

Шаблон: http://magazine3.com/demo/sportsgazette/

10 лет назад
newmenpublish
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
Выбранный исполнитель
suncry_design
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$50
3 дня
Рекомендую.Исполнительный, пунктуальный, и, что главное, грамотный специалист. Для нашей компании Илья настраивал шаблон WorldPress, и на его основе верстал контент сайта. Результат - отличный!
Прекрасный заказчик! Продолжаем сотрудничество. Рекомендую!