На DLE нужно поставить код для продажи ссылок от sape. Все возможные faq типа http://help.sape.ru/sape/faq/336 - не получилось.
Найти ошибку почему SIMPLA CMS не показывает фото
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Перенесли интернет магазин, все как положено на другой хост (залили базы и все файлы, сайт работает),
но некоторые фото не показываются например http://kupile.bget.ru/catalog/new_balance
Нужно помочь найти решение или исправить проблему
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