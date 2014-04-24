Найти ошибку почему SIMPLA CMS не показывает фото

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки157 просмотров
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Перенесли интернет магазин, все как положено на другой хост (залили базы и все файлы, сайт работает),

но некоторые фото не показываются например http://kupile.bget.ru/catalog/new_balance

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10 лет назад
idealmath
Дмитрий 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад