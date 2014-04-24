Поставить sape ссылки на dle

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки97 просмотров
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На DLE нужно поставить код для продажи ссылок от sape.

Все возможные faq типа http://help.sape.ru/sape/faq/336 - не получилось.

10 лет назад
nomascx
Игорь 
29 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Framework
Виталий 
31 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 часов назад
10 лет назад
$3
1 день
Быстро все выполнил, без лишних разбирательств.
Все ок,Игорь адекватный заказчик,моментальная оплата без задержек .Рекомендую!
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