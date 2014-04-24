Обновить Joomla с версии 1.5 до 3.2

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок144 просмотра
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Нужно обновить Joomla с версии 1.5 до 3.2. Обязательное условие - сохранить все установленные модули, внешний вид сайта, URL страниц...

Joomla
10 лет назад
Nikolai1
Николай 
25 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад