Фильтр для сайта на joomla

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки125 просмотров
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Есть сайт: http://www.uspehnn.ru/

, возможно ли усовершенствовать действующую на данный момент систему поиска по фильтрам . Доработать ее функционал нужно до уровня функционала на сайте. http://www.gipernn.ru/flat_sec_sell.html

Joomla
10 лет назад
kavboy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад