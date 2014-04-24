Фильтр для сайта на joomla

Нужно обновить Joomla с версии 1.5 до 3.2. Обязательное условие - сохранить все установленные модули, внешний вид сайта, URL страниц...
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Есть сайт: http://www.uspehnn.ru/
, возможно ли усовершенствовать действующую на данный момент систему поиска по фильтрам . Доработать ее функционал нужно до уровня функционала на сайте. http://www.gipernn.ru/flat_sec_sell.html
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